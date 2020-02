Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen platt gestochen - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020, wurden gegen 01.00 Uhr alle vier Reifen eines Pkw Kia zerstochen. Der silberfarbene Pkw war in der Straße "Unteres Waldtor" geparkt. Durch einen Zeugen konnten zwei männliche Personen gesehen werden, die zu Fuß vom Tatort flüchteten. Beide waren 170 bis 180 cm groß. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Weitere Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0050236/2020 entgegengenommen. (as)

