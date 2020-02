Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster in Arnstadt wohlbehalten aufgegriffen

Arnstadt (ots)

Der am heutigen Tag per Öffentlichkeitsfahndung polizeilich gesuchte Denis Buchmann wurde am Mittwoch, den 26.02.2020, gegen 18:00 Uhr im Stadtgebiet Arnstadt polizeilich aufgegriffen.

Die in der Fahndung verwendeten persönlichen Daten des Buchmann sind nicht mehr in öffentlichen Medien zu verwenden. (ef)

