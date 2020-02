Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines 20-jährigen VW-Fahrers in der Hauptstraße gestern Nachmittag wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Methamphetamin. Der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht und musste anschließend den Pkw stehen lassen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. (as)

