Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durch Ablenkungsmanöver Geld gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Ein Unbekannter betrat am Dienstag, 25.02.2020, gegen 20.00 Uhr einen Kiosk an der Bürgeraue. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, konnte er durch einen Griff in die Kasse Bargeld in dreistelliger Höhe erbeuten und flüchten. Durch Zeugen liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - etwa 160 cm groß - stämmige Figur - dunkle Haare - hohe Stirn - dunkle Augen - bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke - führte eine Umhängetasche bei sich.

Wer kann weitere Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0049064/2020 entgegen. (as)

