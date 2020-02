Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw macht sich selbstständig

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag rollte auf einem abschüssigen Supermarkt-Parkplatz Am Rotberg ein geparkter Pkw Opel gegen einen geparkten Pkw Audi. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Opel beim Verlassen nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert wurde. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell