Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Kreuzungsbereich gerutscht

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 59-Jähriger befuhr heute Morgen gegen 04.30 Uhr die B 88 "alt" und wollte am Abzweig B 88 "neu" nach rechts in Richtung Gehren abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatten Verhältnissen konnte er an der Kreuzung seinen Opel nicht zum Stehen bringen. Er fuhr quer über die Fahrbahn und stieß frontal gegen die gegenüberliegende Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (ah)

