Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Zwischen Montag, 24.02.2020, 22.00 Uhr und Dienstag, 25.02.2020, 07.00 Uhr wurde in eine Werkstatt in der Straße "Hüttengrund" eingebrochen. Unter großer Gewaltanwendung wurde ein vergittertes Fenster geöffnet. Im Inneren wurden Schränke und Schubfächer durchsucht und teilweise beschädigt. Ein Kaffeevollautomat sowie eine Spendenbox wurden gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Wer konnte im Tatzeitraum im Bereich Hüttengrund verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0048357/2020 entgegen. (as)

