Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Souvenir-Automaten gestohlen, geleert und zurückgelassen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Zeit von Montag, 27.01.2020 bis Sonntag, 02.02.2020, wurden am Aussichtsturm auf dem Kickelhahn zwei Souvenir-Automaten entwendet. Die unbekannten Täter entwendeten die Geldkassetten und ließen die beiden Automaten im Bereich des Jagdmuseums "Gabelbach" zurück. In den Geldkassetten befanden sich jeweils geringe Geldbeträge, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Wer konnte im Tatzeitraum im Bereich zwischen Tatort und Fundort verdächtige Personen beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0048561/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell