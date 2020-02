Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall an Ampel

Gotha (ots)

Gestern Morgen befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer die Krusewitzstraße in Richtung Leinastraße. Die Ampel dieser Kreuzung schaltete auf grün, jedoch schätzte der Audi-Fahrer vermutlich seine Geschwindigkeit falsch ein und fuhr auf zwei gerade an der Ampel anfahrende Pkw auf. Der Audi-Fahrer sowie der 55-jährige Fahrer eines VW und eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, mussten aber nicht abgeschleppt werden. (as)

