Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werk- und Spielzeug aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Montag, 24.02.2020, kam es zwischen 06.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem Einbruch in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße. Gestohlen wurden eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber der Marke Bosch sowie ein schwarzer Mini-Monster-Truck des Herstellers HSP im Gesamtwert mehrerer hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter und Verbleib der Beute nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0047570/2020 entgegen. (as)

