Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss erwischt

Tüttleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 23-jähriger Daimler-Fahrer geriet gestern Vormittag in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle. Sein Drogentest verlief positiv auf Methamphetamin und Cannabis. Wegen dem Anfangsverdacht des Fahrens unter berauschenden Mittel wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Den Pkw musste der Fahrer anschließend stehen lassen. (as)

