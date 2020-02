Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Abend musste in der Langewiesener Straße ein 27-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen in Richtung Trieselsrand abbremsen. Eine ihm folgende 49-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die 49-Jährige und der 27-Jährige blieben unverletzt, dessen 29-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeugen blieben fahrbereit, Angaben zu den Schadenshöhen liegen noch nicht vor. (as)

