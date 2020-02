Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Arnstadt (ots)

Eine 19-jährige Ford-Fahrerin befuhr gestern Abend den Kohlenmarkt. Beim Linksabbiegen in die Straße "Längwitzer Mauer" geriet die Fahrerin vermutlich zu weit auf die Gegenfahrbahn der "Längwitzer Mauer". Der Ford kollidierte mit einer aus dieser Richtung kommenden 42-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. An Fahrrad und Pkw entstanden Unfallschäden. (as)

