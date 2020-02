Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus -Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Sonntag kam es gegen 05.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Erbe-Straße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einem Kellerabteil Feuer aus. Zwei Bewohner verließen eigenständig das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Gegen 07.00 Uhr wurde der Brand vollständig gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu verdächtigen Wahrnehmungen unter den Telefonnummern 03691-26114 und 03621-781124 und der Bezugsnummer 0046608/2020. (ah)

