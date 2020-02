Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut noch bei sich

Eisenach (ots)

Am Samstag Nachmittag wurde in der Clemensstraße eine 53-Jährige kontrolliert. Durch Zeugenhinweise wurde bekannt, dass sie zuvor aus zwei unverschlossenen Pkw Unterlagen gestohlen hatte. Diese hatte sie bei der Kontrolle noch bei sich. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen Diebstahl aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell