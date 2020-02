Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garageneinbruch - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Oststraße wurde in der Zeit von Freitag, 21.02.2020, 15.00 Uhr bis Sonntag, 23.02.2020, 10.25 Uhr eine Garage aufgebrochen. Entwendet wurde ein weißes Kleinkraftrad Simson SR50 im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden am Garagentor blieb gering. Hinweise zum Täter und zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0046674/2020 entgegen.

