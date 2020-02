Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandursache geklärt

Wölfis - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag kam es, wie bereits durch die Landeseinsatzzentrale am gestrigen Tag berichtet, gegen 06.10 Uhr in der Stirnstraße zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses. Durch die zur Brandursachenermittlung eingesetzten Beamten der Kriminalpolizei Gotha konnte ein technischer Defekt in einer Stromverteilerdose festgestellt werden, welcher als Auslöser des Hausbrands anzunehmen ist. Entgegen der früheren Meldung wurde nur eine Brandausbruchsstelle ermittelt. (av)

