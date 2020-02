Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad gegen Moped getauscht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag zur Mittagszeit wurde die Gothaer Polizei in den Bergweg gerufen. Dort stellte ein Garagenbesitzer fest, dass durch einen unbekannten Täter aus der Garage ein Moped Simson S51 und verschiedene Ersatzteile gestohlen wurden. Das Beutegut hatte einen Wert von ca. 1.500 Euro. Zudem fand der Garagenbesitzer in der Garage ein altes Motorrad der Marke Kawasaki und eine Schubkarre mit verschiedenen Kleinteilen vor, die ihm nicht gehörten. Die Polizei in Gotha hat sich dem Sachverhalt unter der Bezugsnummer 0046257/2020 angenommen und erhofft sich von Zeugen Hinweise zur Herkunft des Motorrades und des Diebes unter der Telefonnummer 03621/781124. (av)

