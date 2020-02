Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht in Wutha-Farnroda

Wutha-Farnroda (ots)

Am Samstagvormittag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gothaer Straße in Wutha-Farnroda ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wahrscheinlich mit einer Fahrzeugtür gegendie Fahrertür eines dort abgeparkten grauen Pkw Opel Grandland X und verursachte einen Schaden. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle pflichtwidrig ohne zu warten oder den Vorfall der Polizei zu melden. Der Eigentümer des beschädigten Pkw, der zu dieser Zeit im Markt einkaufen war, kehrte kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurück, stellte den Schaden fest und meldete dies der Polizei. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (mwi)

