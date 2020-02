Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Gräfenroda und Arnstadt (ots)

Ein 38-jähriger Mini-Fahrer wurde von der Polizei am Samstagvormittag in Gräfenroda in der Waldstraße kontrolliert, wobei die Beamten feststellen musssten, dass der Fahrer noch über 1,3 Promille Alkohol intus hatte. Die Fahrt war somit an Ort und Stelle beendet, sein Führerschein wurde ebeenfalls gleich einbehalten.

Auch ein 40-jähriger Nissan-Fahrer, welcher am Samstag gg. 17:30 Uhr in Arnstadt unterwegs war, wurde durch die Polizei kontrolliert, er hatte jedoch mehr als 1,8 Promille gepustet, auch hier war die Fahrt sofort beendet und sein Führerschein beschlagnahmt. (ef)

