Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe scheitern beim Fahrrad-Klau am Schloss

Ilmenau (ots)

Glück im Unglück hatte ein 56-jähriger Fahrradbesitzer, als er am Samstagmittag bemerkte, dass über Nacht Unbekannte in seiner Garage in der Weidenstraße eingedrungen waren und versuchten, ein dort angeschlossenes E-Bike zu entwenden. Sie scheiterten jedoch an dem hochwertigem Schloss, mit dem das Rad angeschlossen war. So wurden nur 2 Ladegeräte für E-Bikes entwendet, der Schaden hielt sich somit in Grenzen. (ef)

