Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Discounter gespeist und getrunken, ohne zu bezahlen

Arnstadt (ots)

Eine 54-jährige Frau wurde am Samstagvormittag in einem Discounter in der Ichtershäuser Straße von den Beschäftigten beobachtet, wie diese in aller Seelenruhe im Verkaufsraum aus der Auslage einen Shrimp-Salat verspeiste und dazu 2 ganze Tetrapack Wein trank. Als sie dann die verputzten Sachen nicht bezahlen wollte, riefen die Verkäuferinnen die Polizei. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde erstattet, der Alkotest bei der Frau mit über 3 Promille zeigte, das der getrunkene Wein bereits seine Wirkung entfaltet hatte. (ef)

