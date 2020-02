Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeugdiebstahl aus zwei Keller - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Lindemannstraße haben unbekannte Täter im Tatzeitraum von Mittwoch, den 19.02.20, ca. 23 Uhr bis Freitag, 21.02.20, 13 Uhr Werkzeuge und Kfz-Zubehör im Gesamtwert von Einhundert Euro entwendet. Es wurden eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber und ein Autoradio gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf 15 Euro. Wie sich der oder die Täter Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafften und anschließend in den Kellerverschlag kamen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Ebenfalls aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße haben unbekannte Täter Werkzeug (zwei Akkuschrauber der Marke Bosch) im Wert von insgesamt Fünfzig Euro entwendet. In der kurzen Tatzeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr am Freitag, den 21.02.20 verschafften sich der oder die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und brachen den Kellerverschlag auf. Der Sachschaden wurde auf 50 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter den Bezugsnummern: 1. 0045754/2020 und 2. 0045800/2020 entgegen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell