Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Gegenverkehr

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag geriet ein 78-jähriger Opel-Fahrer gegen 10.30 Uhr in der Hauptstraße plötzlich in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einer 53-jährigen VW-Fahrerin. Sie wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. (ah)

