Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verkehrskontrolle Einbrecher mit Diebesgut erwischt

Wartburgkreis (ots)

Gestern Vormittag fiel Polizeibeamten in der Ortslage Ruhla ein Transporter auf, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Der 29-jährige Fahrer war weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch im Zustand einer Fahrtüchtigkeit, denn der Drogenvortest reagierte positiv. Auf der Ladefläche des Transporters wurden Werkzeuge und Kanister festgestellt. Bei einer näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um Diebesgut aus einem Werkstatteinbruch der zurückliegenden Nacht in Bischofroda handelte. Das Beutegut im Wert mehrerer tausend Euro wurde sichergestellt und konnte bereits teilweise an den Eigentümer übergeben werden. Gegen den Täter wurden mehrere Anzeigen aufgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach einer Blutentnahme zu Beweiszwecken hinsichtlich des Fahrens unter Drogeneinfluss entlassen. (as)

