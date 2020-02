Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Ilm-Kreis (ots)

Zwei Fahrten unter mutmaßlichen Drogeneinfluss stellten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau bei Verkehrskontrollen fest. Gestern Nachmittag fuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt unter dem Einfluss von Methamphetamin, wie ein Drogentest ergab. Ein gleiches Ergebnis ergab der Drogentest eines 34-jährigen Opel-Fahrers vergangene Nacht in Langewiesen. Gegen beide Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell