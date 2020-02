Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Lkw nach Unfallflucht

Eisenach (ots)

Heute Morgen gegen 06.00 Uhr fuhr ein Lkw mit Anhäger auf der Bundesstraße 19 von Eisenach kommend in Richtung Wilhelmsthal. In einer Rechtskurve brach der Anhäger aus, geriet über die Mittellinie und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Ein Zeuge konnte den Lkw-Fahrer in Wilhelmsthal zum Anhalten bewegen und auffordern, auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Erneut setzte der Lkw-Fahrer kurz darauf seine Fahrt pflichtwidrig fort. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt, der Pkw wurde stark beschädigt. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Lkw mit Anhänger und zu seiner weiteren Flucht von Wilhelmsthal machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen. (as)

