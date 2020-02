Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken und aggressiv

Gestern Abend befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die Verbindungsstraße vom Kreisverkehr am Krankenhaus in Richtung der Dr.-Troch-Straße. Am Kreisverkehr fuhr er ein Schild um, setzte seine Fahrt jedoch weiter fort. An einem folgenden Kreisverkehr kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Verkehrsschildern und kam im Straßengraben zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 2,5 Promille alkoholisiert war. Da der Fahrer körperlich gegen die Beamten vorging, musste er gefesselt werden. Er wurde für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und anschließend an die Eltern übergeben. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Anzeigen aufgenommen. (as)

