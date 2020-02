Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 63-jähriger VW-Fahrer die B 250 aus Richtung Treffurt und wollte am sogenannten "Roten Kopf" nach links abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt einer 62-jährigen Dacia-Fahrerin, die sich auf der B 7 aus Richtung Creuzburg kommend befand. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Insassen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der Sachschäden beträgt 15.000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen auf der B 7 und B 250. (as)

