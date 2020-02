Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Fluchtversuch

Arnstadt (ots)

Gestern Abend wollten Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha in der Sodenstraße einen Pkw Opel kontrollieren. Der Fahrer versuchte der Anhaltung zu entgehen und fuhr zügig davon. Der Pkw wurde kurz darauf abgeparkt gefunden. Nach einen Zeugenhinweis konnten die beiden Insassen wenig später zu Fuß in einem nahe gelegen Wohngebiet festgestellt werden. Der Fahrer konnte zweifelsfrei ermittelt werden, er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Beifahrer war im Besitz einer geringen Menge Marihuana, was beschlagnahmt wurde. Gegen beide Insassen wurden Strafverfahren eingeleitet. (as)

