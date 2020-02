Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Dienstag, 18.02.2020, auf Mittwoch, 19.02.2020, kam es in zwei Mehrfamilienhäusern in der Langen Gasse zu Kellereinbrüchen. In beiden Kellern wurde jeweils ein Abteil gewaltsam geöffnet und Elektrogeräte und Getränke im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0043436/2020 entgegen. (as)

