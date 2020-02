Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger erst gestohlen und dann zurückgelassen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, 19.02.2020, in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr einen Pkw-Anhänger von einem Firmengelände im Dammweg. Dazu wurde ein Zufahrtstor gewaltsam geöffnet und der Anhänger vermutlich mit einem Pkw abtransportiert. Kurze Zeit später konnte der Anhänger im Bereich Eischleben gefunden und nach kriminaltechnischer Untersuchung an den Eigentümer übergeben werden. Zeugenhinweise zur Tathandlung im Dammweg und zum Abstelle des Anhängers bei Eischleben nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0043733/2020 entgegen. (as)

