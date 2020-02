Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Verletzte bei Unfall

Arnstadt (ots)

Gestern Abend bog ein 27-jähriger Audi-Fahrer in der Ilmenauer Straße nach rechts in die Saalfelder Straße ab. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw VW, der in diesem Moment im Gegenverkehr in der Saalfelder Straße vor der Einmündung anhielt. Die 43-jährige Fahrerin des VW sowie die beiden Insassen im Audi, ein 3-jähriges Kind und eine 27-jährige Frau, wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Schäden belaufen sich auf etwa 23.000 Euro. (as)

