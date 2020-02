Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugenaufruf

Bechstedt-Wagd (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag, 18.02.2020, auf Mittwoch, 19.02.2020, kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Egstedter Straße. Unbekannte überstiegen vermutlich die Umzäunung des Firmengeländes. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Eingangstür wurden aus einer Werkhalle zahlreiche Elektrowerkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Egstedter Straße wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0043251/2020 entgegen genommen. (as)

