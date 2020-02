Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14.02.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 18.02.2020, 09.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße. Aus einem Keller wurde ein graues Mountainbike der Marke Scott im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0042522/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

