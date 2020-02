Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Ein Unbekannter gelangte in der Zeit von Dienstag, 21.01.2020 bis Dienstag, 18.02.2020, gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße. Aus dem Keller wurde ein grün-schwarzes Mountainbike der Marke Ghost Kato im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. An der Kellertür wurde ein Schaden von 50 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0042666/2020 entgegen. (as)

