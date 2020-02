Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradanhänger aus Keller - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Dienstag, 18.02.2020, wurde zwischen 16.00 Uhr und 19.40 Uhr aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Krankenhausstraße ein angeschlossener Fahrradanhänger gestohlen. Der Anhänger der Marke Thule Chariot Sport 1 im Wert von über 1000 Euro ist zusätzlich mit einem dritten Rad ausgestattet. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0042770/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell