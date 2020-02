Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr befuhr ein 68-jähriger VW-Fahrer die Weimarer Straße und wollte nach links in die Gleichenstraße abbiegen. In diesem Moment kam ihm ein 31-jähriger Radfahrer entgegen. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für über eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern gegenwärtig noch an. (as)

