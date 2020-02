Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrowerkzeuge aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Erfurter Landstraße wurden aus zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von über 500 Euro gestohlen. Im Einzelnen handelt es sich um zwei Schleifmaschinen, eine Handkreissäge, eine Stichsäge, einen Winkelschleifer und einen Bauschrauber der Marke Bosch. Als Tatzeitraum kommt Montag, 17.02.2020, 23.00 Uhr bis Dienstag, 18.02.2020, 06.15 Uhr in Betracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0042103/2020 entgegen. (as)

