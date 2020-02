Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffällig benommen

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht fiel Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau am Markt ein Mann auf, der beim Erblicken der Polizeibeamten in einen hektischen Gang verfiel und sich beim Weglaufen ständig umdrehte. Als die Beamten ihn ansprachen, ließ er ein Plastikröhrchen fallen. Bei einer genaueren Kontrolle stellte sich heraus, dass sich darin geringe Mengen Cannabis und Methamphetamin befanden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 30-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

