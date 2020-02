Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug bei Kellereinbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 01.11.2019, bis Sonntag, 16.02.2020 wurde ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Stolzestraße aufgebrochen. Mehrere Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 2000 Euro wurden gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0041609/2020 entgegen. (as)

