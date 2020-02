Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt beendet

Dippach (Wartburgkreis) (ots)

Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Skoda-Fahrers am Freitagnachmittag in der Berkaer Straße fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer auf. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde beendet, ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell