Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch über Glastür - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Samstag, 15.02.2020, kam es gegen 00.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Drogeriegeschäft in der Jüdenstraße. Der oder die unbekannten Täter zerstörten die Eingangstür aus Glas und drangen in den Verkaufsraum ein. Eine noch nicht umfänglich bekannte Menge an Parfüm wurde gestohlen und ein Sachschaden von 5000 Euro hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0039802/2020 entgegen. (as)

