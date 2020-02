Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Gamstädt am vergangenen Samstag passierten über 1200 Fahrzeuge die Messstelle. 22 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden registriert. Mit mehr als dem Doppelten wurde ein Fahrzeug mit 124 km/h gemessen. Dieser Verstoß wird mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot geahndet werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell