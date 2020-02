Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Waltershausen -Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag auf unbekannte Art und Weise in den Flurbereich des Mehrfamilienhauses in der Straße Unteres Waldtor. In der Folge wurde ein dort abgestelltes und mittels Seilschloss gesichertes E-Bike entwendet. Das E-Bike hatte einen Zeitwert von etwa 100 Euro.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621-781124 Bezug: 0039338

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell