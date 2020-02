Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu viel gefeiert

Gerstungen - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagabend wurden Verkehrskontrollen in Gerstungen durchgeführt. Hierbei wurde auch ein 37-jähriger Audifahrer kontrolliert, der von einer Feierlichkeit kam. Ein Alkoholtest ergab bei ihm jedoch einen Wert von 1,14 Promille. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme gefahren. Eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer wird folgen. (vt)

