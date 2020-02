Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Oberwillingen ( Ilm-Kreis ) (ots)

Während der Streifentätigkeit am Samstag, den 15.02.2020 gegen 14:00 Uhr befuhren die Beamten die Ortsverbindungsstraße, aus Behringen kommend in Richtung Oberwillingen. Etwa auf halber Strecke führt in Fahrtrichtung links neben der Fahrbahn ein Feldweg auf die Straße. Hier konnte ein Kleinkraftrad angehalten werden. Dessen 44- jähriger Fahrer führte dieses, obwohl für dafür kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell