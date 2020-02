Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach ruhestörendem Lärm

Gotha (ots)

Wegen ruhestörendem Lärm wurden die Polizeibeamten am Samstagnachmittag in die Juri-Gagarin-Straße gerufen. Mehrere Anrufe besorgter Bürger gingen hierzu bei der Polizei ein. Die Einsicht, die laut abgespielte Musik aus einer der Wohnungen leiser zu drehen, war bei den beiden polnischen Bewohnern nicht vorhanden. Stattdessen griffen der 28-Jährige und 25-Jährige unvermittelt die Polizeibeamten an und leisteten gemeinschaftlich Widerstand gegen die Beamten. Die erheblich alkoholisierten und unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Täter mussten schließlich in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde niemand. Die beiden Täter sind längst keine Unbekannten. In der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei Gotha hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

