Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Sichtschutzhecke

Gräfenhain (ots)

Unsachgemäßer Umgang mit Feuer, durch einen 33-Jährigen aus Gräfenhain, war Auslöser für einen Heckenbrand am Samstagabend in Gräfenhain. Durch den starken Wind entstand Funkenflug, der für den Brand letztendlich begünstigend war. Die Feuerwehr brachte allerdings den Brand schnell unter Kontrolle. Wohngebäude oder Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. An der Sichtschutzhecke entstand Sachschaden von ca. 400,- Euro.(rk)

