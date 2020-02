Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch

Gotha (ots)

Ein Wohnungseinbruch ereignete sich am Samstag im Stadtteil Gotha-West. Ein der Polizei bekannter, 26-jähriger polnischer Täter, drang in eine Wohnung ein, beschädigte dort drei Türen und nahm diverse Elektronikgeräte und Bargeld mit. An den Türen entstand Sachschaden von ca. 400,- Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

